Minik yüzücüler kulaçlarını Atatürk'ü anmak için attı

Türkiye Yüzme Federasyonu ve Osmangazi Belediyesi ortaklığında düzenlenen Atatürk'ü anma 7-8 yaş teşvik yarışlarında minik yüzücüler kıyasıya yarıştı.

Minik yüzücüler kulaçlarını Atatürk'ü anmak için attı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Türkiye Yüzme Federasyonu ve Osmangazi Belediyesi ortaklığında düzenlenen Atatürk’ü anma 7-8 yaş teşvik yarışlarında minik yüzücüler kıyasıya yarıştı.

Türkiye Yüzme Federasyonu’nun 2023-2024 faaliyet takviminde yer alan Atatürk’ü anma 7-8 yaş yüzme teşvik yarışları Osmangazi Belediyesi Demirtaş Yüzme Havuzunda gerçekleşti. Düzenlenen yarışlara 11 kulüpten 7 ve 8 yaş aralığında 213 sporcu katıldı. Kıyasıya geçen yarışlarda minik yüzücüler 50metre serbest, sırtüstü, kurbağalama, sırt ayak, serbest ayak, 4x50 serbest bayrak takım, 4 x 50 mix bayrak, 100 metre sırtüstü ve serbest kategorilerinde yarıştı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Yarışlar sonunda tüm sporculara katılım madalyası ve katılım sertifikası verildi.