Minik yüzücülerden büyük başarı

Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü yüzücüleri, Karamürsel’de düzenlenen İl İçi Teşvik Yarışlarından madalyalar ile döndü.

Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü yüzücüleri, 12-13 Kasım tarihlerinde Karamürsel’de düzenlenen İl İçi Teşvik Yarışlarına katıldı. 19 sporcu ve 3 antrenörün yer aldığı kafilede, ilk kez resmi müsabakalarda yer alacak çocuklar da vardı. Müsabakalar sonrasında 7 yaş mix bayrak takımı il birincisi olurken, 8 yaş erkek bayrak takımı ve 8 yaş mix bayrak takımı il ikincisi oldu. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, minik sporcuları tebrik etti.