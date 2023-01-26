Minikler 'Şaşkın Korsan' oyunuyla eğlendi
Körfez'de, mutluluk ülkesinden kaçırılan prensesin heyecanlı hikayesinin anlatıldığı Şaşkın Korsan oyunu miniklerin beğenisini topladı.
Körfez’de, mutluluk ülkesinden kaçırılan prensesin heyecanlı hikayesinin anlatıldığı "Şaşkın Korsan" oyunu miniklerin beğenisini topladı.
Körfez Belediyesi, yarıyıl tatiline giren çocukları "Şaşkın Korsan" oyunuyla buluşturdu. Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyunda çocuklara, mutluluk ülkesinden kaçırılan prensesin heyecanlı hikayesi anlatıldı. İlgiyle oyunu izleyen çocuklar, aynı zamanda kendilerine anlatılan eğlenceli masalları da dinledi. Etkinliğin ardından çocuklar bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.