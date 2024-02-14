Minikler 'sıfır atık' eğitimiyle bilinçleniyor

Çayırova’da hizmete alınan mobil atık getirme ve gezici eğitim aracı, miniklere sıfır atık bilincini aşılamak üzere Güzeltepe İlkokulu’na getirildi. Anasınıfı ve birinci sınıf öğrencileri geri dönüşümün önemini eğlenerek öğrendi.

Çayırova Belediyesi’nin mobil atık getirme ve gezici eğitim aracı, ana sınıfı ve birinci sınıf öğrencilerine eğitim vermek üzere Güzeltepe İlkokulu’na gitti. Çayırova Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, öğrencilere çevrenin ve geri dönüşümün önemini eğlenceli şekilde anlattı.

Çayırova Belediyesinin otobüsten tasarladığı mobil eğitim aracını inceleyen öğrenciler, sıfır atık anlayışıyla hazırlanan ürünleri yerinde gördü ve çevre noktasında bilinçlendi. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü yetkililerin verdiği eğitim kapsamında, öğrencilere hangi atıkların geri dönüştürülebileceği, hangi noktalardan geri dönüşüme katkı sağlayabilecekleri anlatılırken, sıfır atık çalışmalarının da çevremiz için ne kadar önemli olduğu belirtildi.