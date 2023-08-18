Minikler açık hava etkinliklerinde eğlenceye doyacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuklara yönelik düzenlenen açık hava etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Hafta sonu 2 gün boyunca devam edecek olan etkinliklerde, şarkılı masallardan animasyon film gösterimine kadar birçok sürpriz minikleri bekliyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen açık hava etkinlikleri miniklerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Ağustos ayı boyunca her hafta sonu devam eden etkinlikler, birbirinden eğlenceli program ve gösterilerle bu hafta sonu da devam ediyor. Millet Bahçesi’nde start alacak programların ilki 18 Ağustos Cumartesi günü saat 19.30’da Şan Eğitmeni Zeynep Betül Akyıldız’ın performansıyla sahne alacak. Çocuklara Şarkılı Masallar adlı programda miniklerin en fazla ilgisini çeken masallara, şarkılar eşlik edecek. Günün bir diğer programı ise saat 21.00’da gerçekleştirilecek. Tiyatro sanatçısı Seçkin Bayramoğlu tarafından gerçekleştirilecek olan Pasaklı Karagöz Oyunu ile minikler adeta kahkahaya doyacak.

20 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek programlar ise saat 19.00’da Çocuk Oyunları Şenliği programı ile başlayacak. Şenlikte halat çekme, sek sek oyunu ve çuval yarışı olmak üzere birçok oyun miniklerle buluşacak. Ardından başlayacak olan Ratatuy adlı animasyon filmi ise saat 21.00’da beyazperdeye yansıtılacak.