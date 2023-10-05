Minikler can dostlarıyla vakit geçirdi

Derince Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri ağırladı.

Derince Belediyesi’in ilçeye kazandırdığı Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, yaklaşık 3 bin metrekare alan üzerinde can dostların tüm ihtiyaçlarına cevap veriyor. İçerisinde ameliyathane, muayenehane, veteriner odası, eczane ve sosyal alanın bulunduğu merkezde idari bina ile birlikte köpek ve kedi barınaklarının yer aldığı rehabilitasyon merkezini ilçedeki öğrenciler de sık sık ziyaret ediyor.

Rehabilitasyon Merkezi’ni son olarak Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde Derince Özel Bilgi Yuvası Koleji ve Çenesuyu İlkokulu öğrencileri ziyaret etti. Çocuklara hayvan sevgisini aşılamak amacıyla düzenlenen ziyaretlerde Derince Belediyesi yetkilileri tarafından kurumda yapılan çalışmalarla ilgili detaylı bilgiler verdi.