Minikler can dostlarıyla vakit geçirdi

Derince Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri ağırladı.

Minikler can dostlarıyla vakit geçirdi
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline

Derince Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri ağırladı.

Derince Belediyesi tarafından, sokak hayvanlarına daha iyi şartlarda hizmet verilebilmesi için Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi projesi hayata geçirilmişti. Yaklaşık 3 bin metrekare alan üzerine inşa edilen merkez, bünyesinde ameliyathane, muayenehane, veteriner odası, eczane ve sosyal alanın bulunduğu idari bina ile birlikte köpek ve kedi barınaklarını barındırıyor. Merkezi ilçedeki öğrenciler de sık sık ziyaret ederek, burada yapılan çalışmalar hakkında bilgi sahibi oluyor.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Merkezi son olarak ziyaret eden konuklar ise Çenesuyu İlkokulu öğrencileri oldu. Çocuklara hayvan sevgisinin aşılandığı bu ziyaret sürecinde Derince Belediyesi yetkilileri tarafından kurumda yapılan çalışmalarla ilgili detaylı bilgiler de verildi.