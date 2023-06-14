Minikler ekolojik yaşam hakkında bilgileniyor

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Ekolojik Yaşam Bahçesi ve Lavanta Parkı’nda küçük misafirlerini ağırladı. Doğa ve ekolojik yaşam hakkında bilgi edinen minikler fıstık çamı ekti.

Doğa dostu İzmit Belediyesi’nin geçen sene kendi öz kaynakları ile kente kazandırdığı Ekolojik Yaşam Bahçesi ve Lavanta Parkı, misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Şehit Ümit Balkan Anaokulu’ndan 50 öğrenci, öğretmen ve velinin katıldığı programda İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de hazır bulundu. Programda çocuklara doğa ve ekolojik yaşam tanıtıldı. Ekolojik Yaşam Bahçesi içerisinde bulunan sera içi gezilerek İzmit Belediyesi’nin kendi öz kaynakları ile yaptığı üretimler hakkında bilgi verildi. Ardından saksılama bölümünde çocuklar fıstık çamı ekme deneyimi yaşadı. Çocukların kendi elleri ile ektikleri fıstık çamları ailelerine hediye edildi. Programın sonunda ise misafirlere İzmit Belediyesi’nin aşevlerinde üretilen limonata ve kek ikram edildi. Programa katılanlar misafirperverliklerinden dolayı ekiplere teşekkür etti.