Minikler enerji tasarrufu hakkında bilinçlendirildi

Bilecik’te Malhun Hatun İlkokulu öğrencilerine ‘Enerji Verimliliği Tasarrufu’ semineri verildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Enerji verimliliği haftası sebebiyle Malhun Hatun İlkokulu 3’üncü sınıf öğrencilerine ‘Enerji Verimliliği ve Tasarrufu’ başlıklı seminer düzenlendi.

Düzenlenen seminerde; Enerji ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Doç. Dr. Rahmiye Zerrin Yarbay ve Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım Beyazıt’ın yaptıkları sunumda tasarrufun önemine dikkat çekildi. Enerji tasarrufunda çocukların ve ailelerin alabilecekleri önlemler sıralandı. Enerji tasarrufu haftası kapsamında düzenlenen seminer öğrencilerin sorularıyla son buldu.