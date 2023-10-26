Minikler Gazzeli kardeşlerini unutmadı

Bilecikli minikler Filistinli kardeşlerine kumbaralarını bağışladı.

Bilecik İl Müftülüğüne bağlı Kayıboyu 4-6 yaş Kur’an Kursu’nda eğitim gören minik öğrenciler, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıkları ’Özgür Filistin’in Yanındayız’ diyerek, Gazze’deki kardeşleri için bağışladı. Filistin’e göndermek üzere toplanan yardımları miniklerden teslim alan Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, "Sizlerin, kardeşlerinizi düşünerek böyle bir paylaşımda bulunmanız beni çok mutlu etti. İnşallah hayatınız boyunca sadece kendirinizi değil arkadaşınızı ve kardeşinizi düşünenlerden olursunuz. Sizler paylaşmayı bilirseniz o zaman çok daha güzel olacak hayat. Ben bu hassasiyetlerinizden ötürü sizleri tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Minik öğrencileri makamında ağırlayan İl Müftüsü Ali Erhun, kumbaralarını teslim alarak kendilerine çeşitli ikramlarda bulundu.