Minikler hem deprem çantası hazırladı hem 'çök-kapan-tutun' yaptı

Kocaeli’deki Lokomotif Çocuk Köyü’nde, afet bilincini artırmak amacıyla çocuklar ve aileleri için "Afet Farkındalık Atölyesi" düzenlendi. Eğitimde miniklere deprem anı, "çök-kapan-tutun" yöntemi ve tahliye senaryoları uygulamalı olarak anlatılırken, çocuklar kendi deprem çantalarını da hazırladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı ile Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinlik, Lokomotif Çocuk Köyü’nde gerçekleştirildi. Çocukların erken yaşlarda afetlere karşı bilinçlenmesi hedefiyle düzenlenen eğitimde, çocuklara, ailelerine ve öğretmenlere afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenler oyunlar ve canlandırmalarla aktarıldı.

Çocuklar deprem çantası hazırladı

Eğitimler kapsamında, Lokomotif Çocuk Köyü öğretmenlerine tahliye tatbikatı, öğrencilere ise afet farkındalık eğitimi verildi. Etkinlikte "Deprem Çantasında Neler Olmalı?" konulu bir atölye de düzenlendi. Atölyede çocuklar, afet çantasında neler olması gerektiğini öğrenerek kendi deprem çantalarını hazırladı.

"Çök-kapan-tutun" tatbikatı yapıldı

Eğitim ve atölye çalışmalarının sonunda Lokomotif Çocuk Köyü’nde tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. Uygulamalı deprem senaryosu sırasında, "çök-kapan-tutun" yöntemi uygulandı. Ardından öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde güvenli alana tahliye edildi.