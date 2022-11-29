Minikler kilolarca ağırlıkta atık topladı

İzmit Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, Akarca Mahallesi’nde bulunan çocukların topladığı geri dönüştürebilir atıkları teslim aldı ve ödül olarak 60 top dağıttı.

İzmit Belediyesi İlkim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Avrupa Atık Azaltım Haftası dolayısıyla Akarca Mahallesi’nde etkinlik düzenledi. Etkinlikte, Akarca Mahalle Muhtarı Müyesser Yılmaz ile birlikte mahallede ikamet eden çocukların topladıkları geri dönüştürülebilir atıklar teslim alındı. Atıkları teslim alan yetkililer, çocuklara ödül olarak 60 futbol, basketbol ve voleybol topu dağıttı.

Etkinlikte İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Havva Açıkgöz, Akarca Mahalle Muhtarı Müyesser Yılmaz ve mahalle sakinleri yer aldı. Mahalle sakinleri tarafından toplanan 250 kilogram ambalaj atığı, 50 kilogram bitkisel atık yağ, 10 kilogram atık pil ve 20 kilogram elektronik atık İzmit Belediyesi’ne teslim edildi.