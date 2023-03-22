Minikler Kur'an-ı Kerim'e geçmenin sevincini yaşadı

Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, Kur'an Kursu'nda eğitim gören öğrenciler için düzenlenen törene katıldı.

Minikler Kur'an-ı Kerim'e geçmenin sevincini yaşadı
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Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, Kur’an Kursu’nda eğitim gören öğrenciler için düzenlenen törene katıldı.

Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, müftülüğe bağlı ’Yediler ve Hz. Fatma 4-6 Yaş Gurubu Kur’an Kursu’nda eğitim gören ve Kur’an a geçen öğrenciler için düzenlenen ‘Kur’ana Geçtim’ törenine katıldı. Minik öğrencilerin Kur’an-ı Kerim okuyup dua ettiği program, belge ve hediye takdimi ile sona erdi.

Törende İl Müftüsü Erhun’a Müftü Yardımcısı Aysel Hacıömeroğlu eşlik etti. Miniklerin sevincine ortak olan İl Müftüsü Erhun öğrencileri ve velilerini tebrik etti.