Minikler mutfağa girdi, kandil simidi yaptı

Kocaeli’de atölye etkinliklerine katılan çocuklar kandil simidi yaptı. Eğlenceli anlar yaşayan minikler, pişirdikleri simitleri ikram etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yarıyıl tatiline giren çocuklara yönelik başlatılan atölye çalışmaları devam ediyor. Atölye etkinlikleri İzmit’te Kongre Merkezi’nde, Gebze’de ise Osman Hamdi Bey Kongre Merkezi’nde gerçekleştiriliyor. 4. gün etkinliklerinin en anlamlı anına mutfak atölyesi ev sahipliği yaptı. Bu atölyeye gelen çocuklar, Regaip Kandiline özel kandil simidi yaptı. Eğitmenlerinin gözetiminde hamur yoğuran, şekil veren öğrenciler, daha sonra ürünlerini fırınlayarak pişmelerini bekledi. Heyecanla simitlerin pişmesini bekleyen öğrenciler, daha sonra ailelerine ve konuklara ikram etti.

Öte yandan, Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde çocuklar için panç ve filografi atölyelerinde etkinlikler düzenledi. Panç ve filografi üzerine eğitmenlerden bilgi alan Gebzeli çocuklar, daha sonra uygulamalı eğitimler yaparak el becerilerini geliştirdi. Veliler de zaman zaman uygulamalara katılarak çocuklarıyla eğlenceli vakit geçirdi.