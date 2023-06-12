Minikler okudukları sure ve ilahilerle gönülleri fethetti

Kartepe İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen 4-6 Yaş Kur’an Kursu 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Şenliği’nde çocuklar ilahi, gösteri ve okudukları surelerle gönülleri fethetti.

Kartepe Belediyesi’nin desteği ile Kartepe Müftülüğü 4-6 Yaş Kur’an Kursları 10. yıl etkinlikleri Meşelik Park’ta gerçekleştirildi. Programa Kartepe Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Dilek, birim müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Program Merkez Park Kur’an-ı Kerim Kursu’ndan Yusuf Bayraktar’ın tilaveti ile başladı. Minikler, şiir, sure ve Hz. Muhammed (s.a.v) güzel sözlerini okuduktan sonra hep birlikte ilahi okudu. Programda konuşan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Burada olmak büyük bir mutluluk. Dinimizin temellerinin atıldığı 4-6 yaş aralığıdır. Ağaç yaşken eğilir. Sadece dinimiz öğretilmiyor. Ahlak, vatan sevgisi, iyi insan olmayı öğretiyoruz. Bu dünyaya geliş amacımız olan değerleri öğreniyor. Hocalarımız bunu öğretenlerden, buna destek veren velilerden Allah razı olsun. Evlatlarımızın her zaman yanında olduk bundan sonra da olmaya devam edeceğiz" dedi.

"Geleceğe hazırlık noktasında temel eğitimlerin hepsi verilmektedir"

Kartepe Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı ise "Birçok programa katılıyoruz ama hiç biri bizi bu kadar heyecanlandırmıyor, mutlu etmiyor. Evlatlarımızın güzel eğitim aldıklarını görmek bizleri memnun etmektedir. Kur’an kurslarımızda evlatlarımıza sadece Kur’an-ı Kerim öğretilmiyor. Geleceğe hazırlık noktasında temel eğitimlerin hepsi verilmektedir. Memleketimizin gönlünde Allah sevgisi olan evlatlarımıza ihtiyacı vardır. Evlatlarımızı en iyi yerlerde görmeyi Allah hepimize nasip etsin" açıklamasında bulundu.

Program 4-6 yaş kursu öğrencilerinin asker gösterisi ve çeşitli etkinliklerden sonra son buldu.