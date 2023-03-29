Minikler ramazan atölyesinde buluşuyor

Bilecik Müftülüğü tarafından, çocuklar için bir birinden güzel etkinliklerin yer aldığı “Ramazan Atölyesi” projesi başlatıldı.

Bilecik İl Müftülüğü, çocuklara Ramazan ayı farkındalığı oluşturmak ve Ramazan değerlerini kazandırmak amacıyla Bilecik İl Vaizi Kudret Koçyiğit rehberliğinde 3-10 yaş arasındaki çocuklara “Ramazan Atölyesi” projesi başlatıldı. Bilecik Müftülüğü Gençlik Merkezi binasında ilki gerçekleştirilen atölyeye İl Müftü Yardımcısı Aysel Hacıömeroğlu, Kur’an Kursu öğreticileri, TDV Kadın ve Gençlik Kolları gönüllüleri, öğrenciler ve velileri katıldı. Atölye çalışmaları sonrasında öğrencilere Müftü Yardımcısı Hacıömeroğlu tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi.

Ramazana ait değerleri miniklere kazandırmak için Ramazan Atölyesi projesini başlattıklarını aktaran proje sorumlusu Vaizi Koçyiğit, atölyenin Ramazan boyunca her hafta süreceğini belirterek, “Ramazan ayı boyunca her hafta cuma günleri yapacağımız atölyeyle çocuklarımıza, Ramazan değerleri Kur’an-ı Kerim, mukabele, teravih, sahur, iftar ve diğer güzellikleri öğretmeye çalışacağız. Atölyemiz 3 ile 10 yaşları arasındaki öğrencileri kapsıyor. 3-6 yaş ve 7-10 yaş arası çocuklarımızı ayrı guruplar halinde topluyoruz. Kur’an Kursu öğreticilerimiz ile TDV gönüllülerimizle beraber öğrencilerimize çeşitli etkinlikler yaptırarak hem eğlendiriyor hem de öğrenmelerine katkı sağlıyoruz. Cuma günleri Saat 13.00’te başlayacak atölyemizin ilkini bu hafta gerçekleştirdik. Elhamdülillah, beklediğimizden daha yoğun bir ilgi ile karşılaştık. Ben öncelikle başta müftülüğümüz yetkilileri olmak üzere projede görev alan 4-6 yas Kur’an Kursu hocalarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.