Minikler şenlikte

Darıca’da yarıyıl tatiline giren öğrenciler, düzenlenen Karne Şenliği’nde bir araya geldi. Yoğun ilginin olduğu şenlikte öğrenciler eğlenceli oyunlar, illüzyon ve jonglör gösterileriyle unutulmaz anlar yaşadı.

Yarıyıl tatiline çıkan öğrenciler Darıca Belediyesi tarafından düzenlenen Karne Şenliği’ne aileleriyle birlikte katıldı. Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte 7’den 70’e herkes salonu tıklım tıklım doldurdu. Şenlikte çocuk tiyatroları, sinemalar, çeşitli oyunlar, illüzyon ve jonglör gösterileriyle unutulmaz anlar yaşandı. Birbirinden eğlenceli aktivitelerin yer aldığı şenlikte bütün seanslar ilgi görürken, yarıyıl tatili boyunca etkinliklerin devam edeceği öğrenildi.