Minikler, Söğüt'ün tarihi mekânlarını gezdi

Bilecik'te faaliyet gösteren Malhatun Kur'an Kursu minikleri, Söğüt'ün tarihi meknlarını gezdi.

Minikler, Söğüt'ün tarihi mekânlarını gezdi
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Bilecik’te faaliyet gösteren Malhatun Kur’an Kursu minikleri, Söğüt’ün tarihi mekânlarını gezdi.

Bilecik İl Müftülüğüne bağlı Malhatun (Taşmektep) 4-6 Yaş Gurubu Kur’an Kursu öğrencileri, Söğüt’ün tarihi mekânlarını gezerek Ertuğrulgazi ve Dursun Fakih Türbelerini ziyaret etti. Kur’an Kursu öğreticileri Melike Çelik ve Zeynep Kaymak’ın gözetiminde gezen öğrenciler Söğüt’ün zengin tarihi mirasını tanıyarak hem eğlendiler hem de tarih bilinci kazandılar.

Program sonunda öğretmenlerine teşekkür eden minikler gün boyunca çok eğlendiklerini ifade etti.