Minikler tatilin tadını Serdivan Çocuk Bahçesi'nde çıkarıyor

Serdivan Belediyesi tarafından düzenlenen Serdivan Çocuk Bahçesi atölyeleri tüm hızıyla devam ediyor.

Serdivan Çocuk Akademisi’nin 3-12 yaş arası çocuklar için yapmış olduğu Çocuk Bahçesi etkinliklerinin sınırlı sayıda kontenjanla gerçekleştiği belirtilirken, atölye çalışmalarının 4 hafta boyunca devam edeceği dile getirildi. Her hafta yenilenen kayıtlarıyla birbirinden eğlenceli ve öğretici ücretsiz atölye çalışmalarıyla keyifli bir yaz tatili imkanı sunan Çocuk Bahçesi, minikler tarafından yoğun ilgiyle karşılanıyor.