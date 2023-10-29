Miniklerden Cumhuriyet Bayramı'nda coşkulu kutlama
İlk okul öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Cumhuriyetin 100'üncü yılını coşkuyla kutladı.
İlk okul öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Cumhuriyetin 100’üncü yılını coşkuyla kutladı.
Atatürk İlkokulu tarafından düzenlenen bayram etkinleri saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Cumhuriyet yürüyüşüyle devam eden etkinlikte minikler caddelere sığmadı. Marş eşliğinde geçen yürüyüşte, çevredeki vatandaşlar evlerinin pencerelerinden ilk okul öğrencilerinin marşlarına eşlik etti. Etkinlikler okul bahçesinde devam etti.