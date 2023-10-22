Miniklerden Cumhuriyet'in 100. yılına özel koreografi
Sakarya'nın Hendek ilçesinde ilkokul öğrencilerinin Cumhuriyet'in 100. yılına özel hazırladıkları koreografi beğeni topladı.
Sakarya’nın Hendek ilçesinde ilkokul öğrencilerinin Cumhuriyet’in 100. yılına özel hazırladıkları koreografi beğeni topladı.
Hendek Çamlıca İlkokulu öğretmenleri ve öğrencileri okulun bahçesinde bu tarihi yıl dönümünde unutulmaz bir koreografi hazırlayarak milli birlik ve beraberlik mesajı verdi. Tek sıra halinde yerlerini alan yaklaşık 100 öğrenci, önceden hazırlanmış alana doğru yürüyerek ’100. yıl’ yazısı ile Türk bayrağı açtı. Havadan görüntülenen koreografi büyük beğeni topladı.