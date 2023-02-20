Miniklerden duygulandıran notlar

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük depremin ardından Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan yardım seferberliğine katılan vatandaşlar tarafından getirilen kolilerde miniklerin depremzede yaşıtlarına hitaben yazılan notlar, görenleri duygulandırıyor.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin etkilediği 11 il için Türkiye tek yürek oldu. Deprem sonrasında hızla harekete geçen Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin ekipleri bir yandan deprem bölgesinde çalışmalara devam ederken bir yandan da Samsun’da başlatılan yardım seferberliği sürüyor. Deprem Bölgesi Yardım Kabul Aracı’na getirilen yardım malzemeleri Yardım Koordinasyon Merkezi’nde ayrıştırılıyor. Gelen yardımların talep doğrultusunda bölgeye gönderilirken bir yandan da oluşturulan dükkanlarda Samsun’a gelen depremzedelere sunuluyor. Depremden hemen sonra küçük büyük, genç yaşlı vatandaşlar afetzedelere destek için harekete geçti. Hazırlanan insani yardım malzemesi bulunan kolilerde yer alan depremzedelere hitaben yazılmış notlar okuyanları duygulandırıyor.

“Siz oynayın diye oyuncak koydum”

Çocukların yazdığı notlar özellikle dikkat çekiyor. Bir çocuğun yazdığı notta şu ifadeler yazdı: "Allah sizi korusun. Siz hep iyi olun. Siz ısının diye size çamaşır koydum. Oyun oynayın diye oyuncak koydum. Tek dileğim sizin iyi olmanız."

Başka bir notta ise “Canım arkadaşlarım, biz her zaman yanınızdayız. Oyuncaklarımı size yolluyorum. Lütfen ağlamayın, mutlu olun. Ben de sizin bir kardeşinizim. Yatmadan önce size dua ediyorum. Okul harçlıklarımı da size yolluyorum. Sizi çok seviyorum, Hepinize geçmiş olsun. Size elimden geldikçe eşyalar gönderdim. İnşallah beğenirsiniz. Oyuncaklarla ben oynadım sıra sizde. Siz de severek oynayın" ifadeleri yer aldı.

Yardım Koordinasyon Merkezi’nde tek tek ayrıştırılıyor

Yapılan çalışma ile ilgi bilgi veren Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli Hizmetleri Birim Sorumlusu Eda Günaydın, yardım kolilerinden çıkan notları gördüklerinde duygu dolu anlar yaşadıklarını belirterek “Özellikle çocuklar depremzede arkadaşlarının ufak da olsa yüzlerini güldürebilmek amacıyla oyuncaklarını gönderiyorlar. O kadar güzel çocuklarımız var ki anlatamam. Kendileri yaşları minik ama yürekleri kocaman. Oyuncakları göndermişler içine not yazmışlar. Kumbarasındaki paraları gönderen var. Notları biz okuduğumuzda duygulanıyoruz eminim yerine ulaştığında onu gören evlatlarımız aileleri yalnız olmadıklarını göreceklerdir. Bir çocuk için en değerli şeydir oyuncağı. Onları depremzede arkadaşlarına gönderiyorlar. Yürekleri kocaman çocuklarımız var. Allah hepsinden razı olsun" diye konuştu.

“Biz ısınırken siz de üşümeyin”

Belediye personeli Semra Uludoğan ise battaniye gönderen bir yardımseverin paket içine yazdığı not karşısında duygulandı. Uludoğan, notta yazan "Biz ısınırken siz de üşümeyin. Yüreğimiz aklımız sizinle" ifadelerini okurken gözyaşlarını tutamadı. Samsun olarak ülke olarak el ele olduk diyen Uludoğan, depremzede bir çocuğumuz geldi buraya. Hala yüzünde o korku vardı. İnşallah onların akıllarındaki, yüzlerindeki korkuyu silebilmek yaralarını sarmak için biz canla başla çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

“Samsunlular yardım için koştu”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise ilk günden itibaren depremzedeler için yardıma koşan tüm Samsunlulara teşekkür etti. Başkan Demir, “Deprem sonrasında hızla ekiplerimizi bölgeye gönderdik ve çalışmalarına devam ediyorlar. Bir yandan da bölgedeki vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için kentimizde bir yardım seferberliği başlattık. Tüm vatandaşlarımıza bir defa daha teşekkür ediyorum. Her yaş grubundan, her meslekten, kadın, erkek, çocuk, genç tüm Samsunlular depremzedeler için adeta yardıma koştu. Destek vermeye de devam ediyorlar. Yardım seferberliğine destek olan tüm halkımıza teşekkür ediyorum. Büyükşehir olarak depremzede kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Güncel ihtiyaç listesi

Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şenol Yıldız ise eski Makro AVM alanında oluşturulan Yardım Koordinasyon Merkezi’nde bu hafta için ihtiyaç duyulan güncel listeyi açıkladı. AFAD koordinasyonunda deprem bölgesinden gelen taleplere ve şehrimizde misafir ettiğimiz afetzedelerin taleplerine göre listenin yenilendiğini ifade eden Yıldız, ”Kadın, erkek ve çocuklara yönelik kıyafet, yeni ayakkabı, iç çamaşırı, pijama, battaniye, yorgan, yatak, nevresim, havlu, mutfak eşyası, gıda kolisi, temizlik paketi, kadın hijyen malzemeleri, beyaz eşya ve yakacak ihtiyacımız bulunmaktadır” şeklinde konuştu.