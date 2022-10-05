Miniklerden hayvan barınağına ziyaret

Osmaneli Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Bakımevi, minik öğrencilerini ağırladı.

Bilecik’in Osmaneli İlçesinde yardıma muhtaç sokak hayvanlarının hayata tutunması için var gücüyle çalışan, onların bakım ve tedavisini üstlenen Osmaneli Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Bakımevi, minik öğrencilerini ağırladı. 4 Ekim Hayvanları Koruma Gününde Osmaneli Belediyesi Çocuk Kulübü ve Minik Eller Kreş öğrencilerine hayvan sevgisini aşılamak ve onların yaşamlarını göstermek amacıyla barınağa gezi düzenledi. Öğretmenleri birlikte Osmaneli Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici Bakımevini gezen öğrenciler, hayvanlara mama yardımında bulundular.

Barınaktaki hayvanlara mama getiren öğrencilere, Osmaneli Belediyesi Veteriner Hekim Bahadır Kaya tarafından bilgiler verildi. Ayrıca öğrencilere sokak hayvanlarına nasıl davranılacağı, yaralı bir hayvan görüldüğünde neler yapılacağı anlatıldı. Sokak hayvanlarının bakıma muhtaç olduğunu ve insanların ilgisine ve sevgisine her zaman ihtiyacı olduğunu belirten Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, “Barınağımızda yalnızca tedavi etmiyoruz. Sosyal sorumluluk projesinde ziyaretlerde bulunan çocuklarımıza hayvan sevgisi ve doğa bilinci de aşılıyoruz. Biliyoruz ki hayvanlara karşı sevgi ve şefkat çocukluktan başlar. Bu açından barınağımızda yapılan çalışmaları minik ziyaretçilerimize gösteriyor onların yüreklerine hayvan sevgisi yerleştirmeye çalışıyoruz. Bu anlamlı günde anlamlı ziyaretlerinden dolayı öğrencilerimize ve öğretmenlerimize ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.