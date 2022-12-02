Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri tarafından miniklere ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi.

Ağız ve Diş Sağlığı Haftası münasebetiyle Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri tarafından Kayıboyu 4-6 Yaş Kur’an Kursunda eğitim gören öğrencilere diş sağlığı ve temizliği hakkında bilgi verildi.

“Günde 2 Kez Fırçala” adı altında düzenlenen etkinlikte öğrencilerle bir araya gelen Dr. Feriha Demircioğlu ve Ayşe Aksu, diş sağlığı ve diş temizliği konusunda öğrencileri bilgilendirdi.

Görsel materyaller eşliğinde ağız ve diş sağlığının önemi, diş fırçalama ve doğru beslenme hakkında bilgi alan öğrenciler hem eğlendi hem de ağız ve diş bakımını öğrendi.