Miniklere beyaz ve sağlıklı dişler bilincini aşıladılar

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, anaokulu öğrencilerine Tıp Merkezi’nde ağız ve diş sağlığını koruma bilincini aşılayarak, doğru bilinen yanlışları anlattı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, küçükten büyüğe tüm çocukların doğru yetiştirilmesinde ve önemli hususlarda bilinç kazanmasında rol oynuyor. Sağlık Dairesi Başkanlığı, bu noktada örnek bir çalışma daha yaptı. 21-27 Kasım Ağız ve Diş Sağlığı Haftası çerçevesinde miniklere diş bakımı eğitimi verildi. Serdivan Çevre Dostu Anaokulu’nun miniklerine verilen eğitimde ağız ve diş sağlığını koruma bilinci aşılandı, doğru bilinen yanlışlar anlatılarak düzeltilmesi için yapılması gerekenler gösterildi. Teorik bilgilerin yanı sıra pratik eğitimlerin verildiği programda 28 minik öğrenciye diş taraması yapıldı. Çocukların doktor korkusunun da üzerine giden büyükşehir ekibi ön yargıları ortadan kaldırdı. Kontrole katılan miniklere içerisinde boyama kitabı, boya, balon bulunan paket hediye edildi.