Miniklere sıfır atık eğitimi

Çayırova Belediyesi, mobil atık getirme ve gezici eğitim aracıyla, Fuat Sezgin İlkokulu’nda eğitim alan minikleri sıfır atık konusunda bilgilendirdi.

Çayırova Belediyesi’nin doğayla dost ve bilinçli nesiller yetiştirmek için hayata geçirdiği kısa adı EKOBÜS olan mobil atık getirme ve gezici eğitim aracı, bugün Fuat Sezgin İlkokulu’ndaki miniklere sıfır atık konusunda bilgi verdi. Çayırova Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, okula getirdikleri eğitim aracıyla birlikte minik öğrencileri bilgilendirdi.

Çayırova Belediyesi’nin tasarladığı mobil eğitim aracını inceleyen öğrenciler, sıfır atık anlayışıyla hazırlanan ürünleri yerinde gördü ve çevre noktasında bilinçlendi. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü yetkililerin verdiği eğitim kapsamında, öğrencilere hangi atıkların geri dönüştürülebileceği, hangi noktalardan geri dönüşüme katkı sağlayabilecekleri anlatılırken, sıfır atık çalışmalarının da çevre için ne kadar önemli olduğunun altı çizildi.