Miniklere spora katılım belgeleri takdim edildi

Bilecik Belediyesi tarafından başlatılan futbol, yüzme, tenis ve basketbol branşlarında gerçekleşen kurslar sona erdi.

Bilecik Belediyesi tarafından başlatılan futbol, yüzme, tenis ve basketbol branşlarında kursları tamamlayan çocuklara Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı katılım belgelerini takdim etti. Minik sporcularla buluşan Başkan V. Subaşı, ‘’Yaz spor okullarımızda bu yıl futbol, yüzme, tenis ve basketbol branşları bulunmaktaydı. Katılımın yüksek olduğu ve başarılarının parlak olduğu çocuklarla bir sonraki sene görüşmek üzere’’ sözlerinde bulundu.