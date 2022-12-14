Miniklere suyun önemi eğitici gezi ile anlatıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), öğrencilere yönelik sürdürdüğü tesis ziyareti ve suyun doğru kullanımı konulu eğitimlerini sürdürüyor.

SASKİ, öğrencilere yönelik sürdürdüğü tesis ziyareti ve suyun doğru kullanımı konulu eğitimlerini sürdürüyor. Bu çerçevede İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen gezi ile Hızırilyas İçme Suyu Arıtma Tesisi’ni ziyaret eden minik öğrencilere suyun yolculuğu hakkında bilgiler uygulamalı şekilde anlatıldı. Bekir Sıtkı Durgun İlkokulu öğrencilerine tesisi gezdiren teknik heyet, gelecek nesillere suyun önemini en doğru şekilde anlatarak kaynakların korunması konusunda da bilgilendirdi. 176 öğrencinin sınıflar halinde katıldığı eğitici gezinin sonunda minik öğrenciler hatıra fotoğrafı çektirdi.