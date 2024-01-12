Miniklerin hatim sevinci

Tekirdağ’ın Muratlı İlçe Müftülüğüne bağlı açılan Safa Merve 4-6 yaş Kur’an-ı Kerim ve Değerler Eğitimi’ne katılan öğrencilerin hatim programı gerçekleştirildi.

Muratlı İlçe Müftülüğüne bağlı açılan Safa Merve 4-6 yaş Kur’an-ı Kerim ve Değerler Eğitimi’ne katılan öğrencilerin hatim programı Eski Fatih Camii’nde gerçekleştirildi. Programa çok sayıda öğrenci ve yakınları katıldı. Programda minikler Kur’an-ı Kerim’i hatmetmenin haklı gururunu sevdikleri ile paylaştı. Programda konuşan Muratlı İlçe Müftüsü Osman Bayram Latifoğlu, 4-6 yaş eğitimine ülke genelinde çok yoğun ilgi gösterildiğini belirterek, “Bu özel günde, Regaip Kandili’nde öncelikle bizi yaratan, yaşatan ve bize bu güzellikleri tattıran Yüce Rabbime hamd ediyorum. Âlemlere rahmet olarak gönderilen kâinatın efendisi, kıyamet gününün şefaatçisi, bizlere rehber ve önder olan Hazreti Muhammed Mustafa’ya binlerce salât ve selam olsun. Yüce Rabbim hamdımızı, şükrümüzü kabul etsin. Peygamberimize arz etmiş olduğumuz salât ve selamlardan kendisini haberdar eylesin ve Rabbimizin rahmeti, lütuf ve keremi hepimizin, yavrularımızın, bütün katılımcıların üzerine olsun. Yüce Rabbim ulaşmış olduğumuz Regaip Kandili’ni hakkımızda hayırlara vesile eylesin ve mübarek üç aylara ulaşmayı, Ramazan-ı Şerif’e mülaki olmayı Rabbim bizlere lütfetsin. Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde buyuruyor ki; ’Üç aylar yaklaştığı zaman, Ey Rabbimiz bizleri Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl, rahmetli kıl, bereketli eyle ve bizi Ramazan-ı Şerif’e ulaştır’ diye dua ederlerdi. Yüce Rabbim bu mübarek geceye ulaştırdığı gibi nice güzel günlere Ramazan ayına, Miraç Kandili’ne, Beraat Kandili’ne ulaşmayı da bizlere nasip eylesin. Rabbim sizlerden razı olsun, çok güzel bir atmosfer. Nasıl ki Rabbim bize ikramlarda bulunur, siz de yavrularınızı bize emanet ederek bu güzellikleri yaşıyorsunuz. Hatm-i Kur’an oldu bugün, cennet tacına talibiz. Kim bu taca talip olanlar; sizler. Kim usulüne uygun okumayı öğrenirse, ona göre hayatlarını yaşamaya gayret ederse; Kur’an onları muhafaza eder” diye konuştu.

Öğrencilere başarı belgelerini ve madalyalarını veren Müftü Latifoğlu, öğretmen ve öğrencileri tebrik edip ailelere ve programa katılan herkese teşekkür etti.

Program boyunca birbirinden güzel ilahiler seslendiren ve Yasin suresini okuyan öğrenciler soluksuz izlendi. Programda her biri bireysel olarak Kur’an okuyan öğrenciler, programın sonunda ise hep bir ağızdan ettikleri dua ile büyük alkış aldı.