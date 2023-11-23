Miniklerin hediyesi, Başkan Subaşı'nı çok mutlu etti

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı’nı görmek isteyen minikler hediyeleriyle gitti.

Bilecik Belediye çevresinde oturan minik komşular hediyelerini de alarak, Başkan Subaşı’nın kapısını çaldılar. Yapılan bu tatlı ve zarif ziyaretten mutluluk duyduğunu belirten Başkan Subaşı, "Minik komşularım getirdikleri hediyelerle beni çok mutlu etti. Mahallemizin güzel çocuklarına kalbime dokunan hediyeleri ile saf ve temiz düşünceleri için teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız çocuklar. İyiliğin, saf duyguların temsili olmaya hep devam edin’’ ifadelerini kullandı.