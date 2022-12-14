Miniklerin Yerli Malı Haftasını kutladı

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Mehmet Nuri Efendi Anaokulunu ziyaret etti, öğrencilerin Yerli Malı Haftası kutlamalarına katıldı.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Kardeş okul projesi ile Bilecik Mehmet Nuri Efendi Anaokuluna destek olan firma yetkililerinin katılımı ile ‘Yerli Malı Haftası’nda okulun öğrencileri ve öğretmenleri ile bir araya geldi. Vali Kızılkaya ve beraberindekiler sınıfları ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti. Daha sonra öğrencilerin Yerli Malı Haftası nedeniyle düzenlediği programa katılan Vali Kızılkaya, öğrencilerle birlikte veliler tarafından evlerde hazırlanan ürünlerden oluşan sofrada buluştu.

Yerli malı kullanmanın neden önemli olduğunu “Türk milleti olarak eğer kendimiz birşeyler üretmezsek, patatesi bile yurtdışından alırsak paramızı dışarıya vermiş oluruz. Üretimimizi kendimiz yapar, tükettiğimiz şeyleri kendimiz üretirsek zengin bir toplum oluruz” sözleriyle vurgulayan Vali Kızılkaya, Türkiye’de üretilen ürünleri tercih ederek ülke ekonomisine katkıda bulunulacağını ifade etti.

Okul ziyareti sırasında öğrencilere hitaben bir konuşma yapan Vali Kızılkaya, "Yerli Malı Haftası sebebiyle bugün aranızdayız. Mutlaka sizler de biliyorsunuz şehrimizde kendi çiftçimizin ürettiği elmalar, armutlar, şeftali, çilek, yaban mersini gibi ürünler var. Sizlerin de bu sürece katılmanızı istiyoruz biz. Yerli ürünlerimizi sahiplenmenizi istiyoruz. Gelecekte belki sizler üreteceksiniz, pazarlayacaksınız, satıp şehrimize değer katacaksınız. Ben her birinize başarılar ve sağlık sıhhat diliyorum" dedi.

Öğrencilerin ülkemizin yedi bölgesine özgü yiyeceklerin kıyafetlerine yansıtması ile oluşturdukları gösteri renkli görüntülere sahne oldu.