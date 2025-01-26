'Miraç Kandili Güzelliklere Vesile Olsun'

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Miraç Kandili nedeniyle bir mesaj yayınladı. Yayınladığı mesajda kandilin toplumsal dayanışmayı pekiştirmesi temennisinde bulunan Başkan Balcıoğlu, “Rahmet ve bereket iklimi üç ayların içerisinde idrak ettiğimiz mübarek Miraç Kandili’ne ulaşmanın sevinç ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Miraç; kötülüklerden arınmayı, iyiliği yüceltmeyi, kardeşliği ve dayanışmayı hatırlatan kutlu bir gecedir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in Allah’ın huzuruna yükseldiği bu anlamlı gece, aynı zamanda insanlığın huzur, barış ve birlik içinde yaşamasına dair önemli bir mesaj taşımaktadır” ifadelerine yer verdi.

Tüm dünyanın daha aydınlık yarınlara kavuşmasını dileyen Başkan Balcıoğlu, “Bu mübarek gecede dualarımızda; barış, kardeşlik ve huzurun tüm dünyaya hâkim olması, milletimizin birlik ve beraberliğinin daim kılınması, ülkemizin her türlü zorluktan güçlenerek çıkması için niyazda bulunacağız. Tüm dünyanın, özellikle de ülkemizin bu manevi iklimden güç alarak daha aydınlık yarınlara kavuşmasını temenni ediyorum” şeklinde kaydetti.

Tüm İslam aleminin kandilini kutlayan Başkan Balcıoğlu, “Bu anlamlı gece, kalplerimizi iyilikle doldurmaya, yardımlaşma duygularımızı pekiştirmeye ve toplumsal dayanışmamızı güçlendirmeye vesile olsun. Duamız odur ki, Miraç Kandili tüm insanlığa sağlık, huzur, barış ve bereket getirsin; gönüllerimize umut, yüreklerimize ferahlık versin. Bu duygu ve düşüncelerle, Silivri’mizin, ülkemizin ve tüm İslam âleminin Miraç Kandili’ni tebrik ediyor; bu kutlu gecenin dualarımızla birlikte güzelliklere vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.