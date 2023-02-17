Başkan Topkaya mesajında şu ifadelere yer verdi.; “Miraç, paylaşma, dayanışma, sevgi, saygı ve güzel ahlak gibi değerlerle insani yükseliş için büyük bir fırsat; merhameti azalan kalplerin, eşref-i mahlûkat olma bilinci zayıflayan insanın yeniden dirilişi için en büyük imkândır. Ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi dava ile sevdalı, sinesi heyecan, coşku ve şükür notaları ile örülmüş Silivrili gençlerimizin ve ailelerinin, Miraç Kandili mübarek olsun.”