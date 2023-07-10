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- Miras kavgasında hayatını kaybeden ailenin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı
Miras kavgasında hayatını kaybeden ailenin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı
Pendik'te miras kavgasında hayatını kaybeden 4 kişiden 3'ünün cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı.
Pendik’te miras kavgasında hayatını kaybeden 4 kişiden 3’ünün cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu’ndan teslim alındı.
Pendik’te Cumartesi günü aile içi miras anlaşmazlığı yüzünden yaşanan silahlı kavgada 4 kişi hayatını kaybetmişti. Olay yerinde hayatını kaybeden Baba Osman Özkul, anne Dilek Özkul ve çocukları Efe Burak Özkul’un cenazeleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na getirildi. Burada yapılan otopsi işlemlerinin ardından aile üyelerinin cenazeleri yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu’ndan teslim alındı. Aile üyelerine ait cenazeler Kocaeli Başiskele ilçesi Ayazma Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Ayazma Kent Mezarlığı’nda defnedilecek.