Miras meselesinde kan aktı: 3 yaralı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde miras meselesinden çıktığı öne sürülen kavgada 3 kişi silahlı vurularak yaralandı.

Miras meselesinde kan aktı: 3 yaralı
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Sakarya’nın Akyazı ilçesinde miras meselesinden çıktığı öne sürülen kavgada 3 kişi silahlı vurularak yaralandı.

Olay, İnönü Mahallesi Küçücek Caddesi üzerindeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında miras meselesi bulunan F.F. tartıştığı Ayşe S., Havva S. ve Turgut S.’ye kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan 3 kişi kanlar içinde yere yığılırken saldırgan olay yerinden kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye kaldırırken polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
Miras meselesinde kan aktı: 3 yaralı
Miras meselesinde kan aktı: 3 yaralı
Miras meselesinde kan aktı: 3 yaralı