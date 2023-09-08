A Milli Erkek Voleybol Takımı’nın oyuncuları Mirza Lagumdzija ve Kaan Gürbüz, 2023 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turunda oynanacak Slovenya maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Slovenya’yı geçerek çeyrek finali hedefliyor. Smaçör Mirza Lagumdzija ve pasör çaprazı Kaan Gürbüz karşılaşma öncesinde Türkiye Voleybol Federasyonu’nun (TVF) resmi internet sitesine değerlendirmelerde bulundu.

Mirza Lagumdzija: “Maçı kazanarak turu geçen taraf biz olacağız”

Rakibi iyi analiz ettiklerini ve maçı kazanan taraf olacaklarını söyleyen Mirza Lagumdzija, ”Önümüzde Slovenya’ya karşı çok zor bir maç var. İyi bir takım, güzel voleybol oynuyorlar. Üç smaçörlü sistem ile oynuyorlar. Bu maça iyi hazırlandık. Rakibimizi tanıyoruz. Bu maçı kazanarak turu geçen taraf biz olacağız” diye konuştu.

Kaan Gürbüz: “Maça odaklanmış durumdayız”

Takımın motivasyonunun iyi olduğundan bahseden Kaan Gürbüz ise, ”Son 16 turunda rakibimiz Slovenya. Bu maçı kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Hedefimiz çeyrek finale çıkmak. Takımımızın enerjisi ve motivasyonu çok yüksek. Pes etmeyen bir ekibiz. Maça odaklanmış durumdayız” ifadelerini kullandı.