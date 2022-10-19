Misafirliğe gittiği evde öldürülen genç adamın annesinden şoke eden iddia

Kocaeli’de Tufan Korkmaz’ın misafirliğe gittiği evde öldürülmesine ilişkin tutuklanan 2 sanığın yargılanmasına başlandı. Sanıklardan şikayetçi olan genç adamın annesi, "Oğlumu planlı bir şekilde öldürdüler. 5 bin TL için oğlumu öldürdüler. Bu insanlar bana yıllarca ’Anne’ dedi" ifadelerini kullandı.

Olay, 22 Ocak tarihinde Gölcük ilçesine bağlı Hisareyn Karaköprü Mahallesi’nde bulunan bir sitede meydana geldi. 35 yaşındaki Tufan Korkmaz, misafirliğe gittiği arkadaşının evinde silahla vurularak hayatını kaybetti. Olaya ilişkin Erman K. ve evde bulunan Dursun Hakan A. gözaltına alındı. İfadeleri alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Tufan bu borcu ödemeyince ona kefil olmuştum"

Erman K. ve Dursun Hakan A.’nın Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına başlandı. Duruşmaya tutuklu sanıklar, taraf avukatları, aileler ve tanıklar katıldı. Savunması için söz hakkı verilen Dursun Hakan A., "Tufan benim çocukluk arkadaşım olur. 2018 yılında kendine telefon alarak borçlanmıştı. Tufan bu borcu ödemeyince ona kefil olmuştum. Borcunu ödemediğinden haberim yoktu. Bu borç sebebiyle hacizlik oldum. Tufanı arayarak kendisine neden borcu ödemediğini ve neden benim haberim olmadığını sordum. Bu esnada Erman’ın iş yerinin yanındaydım. Yüz yüze konuşalım diye konuşma geçince ben Erhan’dan arabanın anahtarını istedim. Erman beni sakinleştirdi. Beraber Tufan’ın evine gittik. Avukatla konuşmasını, taksitlendirme yaptırmasını söyledim. Daha sonra Tufan beni arayarak taksitlendirmenin olmayacağını kredi kartıyla ödeme yapılabileceğini ve kredi kartı bulmaya çalışacağını söyledi. Tufan bana mesaj atarak kredi kartını bulamadığını yazmıştı. Tufan’ı aradım ulaşamadım" dedi.

"Erman sehpanın altında bulunan tabancayı odaya götürmek için alınca silah ateş aldı"

Olay tarihinde Erman K.’nın kendisini aradığını söyleyen Dursun Hakan A., "Erman bana, ’Kaçta işten çıkacaksın?’ gibi sorular sordu. ’Akşam görüşelim’ diye anlaştık. Sonrasında Erman beni bir daha arayarak bekar evine Tufan’ın da geleceğini söyledi. İşten çıktıktan sonra evine gittim. Gittiğimde Tufan ve Erman alkol alıyordu. Kısa bir süre oturdum. Sehpanın üstünde tabanca gördüm. Tabancayı alarak sehpanın alt gözüne koydum. Tabancayı koyduğumu Tufan’da, Erman’da gördü. Bir süre sonra Erman iş yerine ürün geldiğini söyleyerek kendisinin alkollü olması sebebiyle benim ilgilenmem için ricada bulundu. Gidip işi hallederek geri geldim. Beraber alkol almaya devam ettik. Konu icra meselesine gelince Tufan’a, ’Neden ödemiyorsun?’ diye sordum. Tufan ise bana, ’Param yok sen öde, sonra ben sana öderim’ dedi. Öyle söyleyince kendisine kızdım ancak aramızda kavga ya da tehdit içerikli bir konuşma geçmedi. Tartışma bittikten sonra Erman sehpanın altında bulunan silahı odaya götürmek için aldı. O esnada tabanca ateş aldı. Tufan’ın yaralandığını fark ettik. Erman tufana tampon yapmaya başladı. Ben hemen ambulansı aradım. Bu esnada tufanın bilinci yerindeydi. Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum, tahliyemi istiyorum. Olay öncesinde ya da olay günü Erman ile Tufan arasında herhangi bir gerginlik ya da husumet yoktu" diye konuştu.

"Ben kardeşimi kaybettim, bilerek yapmadım"

Erman K. ise savunmasında, "Hakan’la birlikte Tufan’ın evine gittik. Tufan parayı ödeyemeyeceğini söyledi. Hakan’a sakin olmasını ve bu sebeple kavga etmemelerini söyledim. Bir gün sonra Hakan ve Tufanı konuşmak amacıyla benim ve birkaç ortak arkadaşımın kiraladığı bekar evine çağırdım. Önce Tufan geldi, beraber alkol almaya başladık. Bir süre sonra Hakan geldi. Üçümüz birlikte alkol almaya devam ettik. Saat 17.45 gibi Hakan benim dükkana gelen bir kısım malzemeleri karşılamak için iş yerime gitti. Alkollü olduğum için Hakan’dan ben gitmesini rica etmiştim. 20 dakika sonra Hakan eve geri geldi. Alkol almaya devam ettik. Tufan ile Hakan arasında tartışma yaşandı ama tehdit olayı olmadı. Evli olmam sebebiyle kendi evime gidecektim bu esnada da sehpanın alt gözünde bulunan bana ait olan tabancayı alarak odaya götürmek istedim. Bu esnada silah patladı. Tufan’ın yaralandığını gördüm. Hemen müdahale etmeye çalıştım, Hakan’dan ambulansı aramasını istedim. Bu sırada Tufan’a tampon yapıyordum. Silah her zaman sehpanın alt gözünde duruyordu. Herkes silahın orada bulunduğunu bilirdi. Kasıtlı vurmadım. Kimseye silah doğrultmadım. Hakan bir şey yapar korkusuyla tabancayı alıp yatak odasına götürmek istemiştim. Ben kardeşimi kaybettim, bilerek yapmadım" ifadelerini kullandı.

"5 bin TL için oğlumu öldürdüler"

Sanıklardan şikayetçi olan Tufan Korkmaz’ın annesi Gülseren Korkmaz, "Olaydan bir gün önce Tufan’ın telefon konuşmasına şahit oldum. Tufan, telefonda konuştuğu Hakan’a, ’3 günde 5 bin TL’yi nerden bulabilirim. Canımı mı alacaksınız?’ dedi. Hakan’ın, ’Gerekirse alırız’ dediğini duydum. Oğlum telefonla konuştuğu esnada çok yakınımda olması sebebiyle bunları duydum. Zira bunu oğluma o gün sorduğumda teyit etti. Sonrasında konuştuğu şahsı eve davet etti. Pencereden baktığımda Erman ve Hakan isimli şahısların oğlumla kapının önünde konuştuklarını gördüm. Bu konuşmadan bir gün sonra oğlumu planlı bir şekilde öldürdüler. 5 bin TL için oğlumu öldürdüler. Bu insanlar bana yıllarca ’Anne’ dedi" şeklinde konuştu.

"Oğlum ne yaptın sen"

Tanık olarak dinlenen R.Ö., "Erman’ı üst kat komşum olmam sebebiyle simaen tanırım. Arada bir arkadaşlarıyla o dairede toplanırlardı. Olay tarihinde sadece yüksek bir müzik sesi vardı. Kavga sesi duymadım. Bir süre sonra 3 kez ’tak’ sesi duydum. Silah sesi miydi bilmiyorum. Bundan sonra inleme sesini duydum. Daha sonra birinin ’Oğlum ne yaptın sen? Ambulansı ara’ gibi şeyler söylediğini duydum" dedi.

Tahliye edildi

Mahkeme heyeti, Dursun Hakan A.’nın tahliyesine, diğer sanığın ise tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.