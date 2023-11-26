Misi'nin Florasını sanata yansıttılar

“Misi’nin Florası” programı çerçevesinde Türkiye’nin farklı yerlerinden gelerek ekoloji üzerine düşünüp üreten genç sanatçıların sanatsal üretimleri, düzenlenen sergiyle sanatseverlere sunuldu.

Nilüfer’in doğa harikası Misi Mahallesi (Gümüştepe) çok özel bir sanat çalışmasına daha ev sahipliği yaptı. 2019 yılında “Misi’nin Florası” programı çerçevesinde Türkiye’nin farklı yerlerinden gelerek ekoloji üzerine düşünüp üreten genç sanatçılar, 4 farklı mevsimde Misi’yi gözlemledi. Tarihi ve doğal güzelliklerle bezenen bölgede bitkileri inceleyen, doğadan dokular toplayan sanatçılar, bir süre Misi’de kalarak sanatsal üretimlerini gerçekleştirdi. Ressam Fulya Çetin’in yürüttüğü program çerçevesinde Misi Sanatevi’nde çalışmalar yapan sanatçıların üretimleri, Nazım Hikmet Kültürevi’nde düzenlenen sergiyle sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergide; Begüm Mütevellioğlu, Didem Erbaş, Eda Aslan, Derya Yıldız, Can Ünlü, Berna Dolmacı, Şule Nur Alev, Derin Uludağ, İsmail İfşa, Eda Yıldız, Barış Gençler, Mizgin Uçar, Leyla Keskin ve Ferat Demiroğlu’nun enstalasyon, yağlı boya tuvaller ve füzen çalışmaları yer aldı. Sanatseverlerin ilgiyle izlediği sergi, 15 Ocak 2024 tarihine kadar seyre açık kalacak.