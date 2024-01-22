Misinaya dolanan martının yardımına ekipler yetişti
Bursa'nın Gemlik ilçesinde misinaya dolanan martının yardımına ekipler yetişti. Misinayı keserek kancalardan kurtarılan mantı tedavisinin ardından tekrar doğaya salındı.
Bursa’nın Gemlik ilçesinde misinaya dolanan martının yardımına ekipler yetişti. Misinayı keserek kancalardan kurtarılan mantı tedavisinin ardından tekrar doğaya salındı.
Bursa’nın Gemlik ilçesinde balıkçıların sahile bıraktığı misinaya dolanan martıyı fark eden vatandaşlar ihbarda bulundu. Martının yardımına koşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Tarım A.Ş. ekipleri yaralı hayvanı takıldığı misinadan kurtardı. Yaralı hayvanın tedavisini yapan ekipler martıyı tekrar doğaya salarken, yetkililer, olta iğneleri ile misinaların hayvanlara büyük zarar verdiğini belirterek, balıkçıları uyardı.