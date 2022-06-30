Mısır bahçesi içine ekili kenevirler drondan kaçamadı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan dron destekli uyuşturucu operasyonunda mısır ekili bahçe içerisinde boyları 20 ila 40 cm arasında değişen 161 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Konuya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

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  • 30.06.2022 16:31
  • Güncelleme: 30.06.2022 21:45
Mısır bahçesi içine ekili kenevirler drondan kaçamadı
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SHA Silivri Haber Ajansı - Editör

Kaynarca İlçe Jandarma Komutanlığı ile KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince T.S. isimli şahsın esrar elde etmek amacı ile yasadışı kenevir ekimi yaptığına dair bilgiye ulaşıldı. Kızılcaali Mahallesi Kokarpınar mevkiinde dron destekli gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda mısır ekili bahçe içerisinde kenevir ekim alanı tespit edildi. Şüphelinin arazi ve evinde gerçekleştirilen aramalar neticesinde; boyları 20 ila 40 cm arasında değişen 161 kök kenevir bitkisi, 1 adet hassas terazi ve 1 adette ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. İfadesi alınan T.S. serbest bırakıldı.

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İHA

Editör
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