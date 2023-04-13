Mısır ile temsilcilik düzeyi büyükelçi seviyesine yükseltilecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(Mısır ile) Temsilcilik düzeyinin büyükelçi seviyesine yükseltilmesi konusunda somut adımlar atıyoruz. O güne kadar bazı adımlar atmaya da devam edeceğiz. Herhangi bir sorunun olmadığını söylemek isterim” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri ile Bakanlık’ta bir araya geldi. Bakanlar Çavuşoğlu ve Şükri görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Şükri’yi ağırlamaktan dolayı memnuniyet duyduğunu belirten Çavuşoğlu, mevkidaşıyla son 1.5 ayda 3’üncü kez görüştüklerini söyledi. Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanlarımızın Doha’da görüşmesinden bu yana ilişkilerimizin kazandığı ivmeden memnuniyet duyuyoruz. Bugün mevkidaşım ve kardeşim Şükri’ye bu ivmeyi sürdürme irademizi yineledik. Mısır’la açtığımız yeni sayfayı ortak projelerle, başarı öyküleriyle doldurmak istiyoruz ve önümüzdeki süreçte ilişkileri geliştirmek için somut adımlar atma konusunda da bugün mutabık kaldık." ifadesini kullandı. Türkiye-Mısır ilişkilerinin ve işbirliğinin önemli olduğunu ve ivme kazanması gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Bundan sonra Libya konusunda daha yakın işbirliği içinde çalışacağız. Bugünkü görüşmemizde aslında temelde görüşlerimizin çok ayrı olmadığına, bazı yöntemler konusunda farklı düşünebildiğimize fakat bir yol haritası üzerinde çalışarak daha yakın işbirliği içinde olmamız gerektiğine inanıyoruz ve önümüzdeki süreçte birlikte çalışmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, Suriye konusunu görüşmede ele aldıklarını, ileriki süreçte yapılabilecek dörtlü toplantılar hakkında Şükri’yi bilgilendirdiğini aktararak, "Suriye’deki kalıcı barış ve istikrar, hepimiz için önemli. Bunun için ciddi adımların atılması lazım. Bu konuda hemfikiriz. Bu konuda da yine yakın işbirliği içinde olacağız. Görüş alışverişinde olacağız" ifadelerini kullandı.

Bölgenin huzur ve bekasının kendileri için de önemli olduğunu ve mevkidaşı Şükri ile Libya hakkında da konuştuklarını belirten Çavuşoğlu, Libya’da adil, hür ve şeffaf bir seçim olması gerektiğini ve bu seçimin şartları konusunda da mevkidaşıyla görüş alışverişinde bulunduklarını dile getirdi.

Çavuşoğlu, Fransa’da senatörlerin terör örgütü PKK/YPG mensuplarına onur madalyası vermesine ilişkin sorulan soru üzerine ise şunları kaydetti:

"PKK, Avrupa Birliği terör listesinde, yani terör örgütü olarak tanınmıştır, yine Fransa’da da terör örgütüdür ama maalesef Fransa’da senatörler, milletvekilleri bu teröristlerle, eli kanlı terör örgütünün temsilcileriyle bir araya geliyorlar. Ödül veriyorlar. Bu da işte terörle mücadeledeki iki yüzlülüğün en güzel örneğidir."

Bakan Çavuşoğlu ve Mısır Dışişleri Bakanı Şükri, ortak basın toplantısının ardından Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg’u beraber deneyerek iftara katıldı.