Mısır'ın çocuk kralı TutAnkhAmun'un hazinesi İstanbul'da

Mısır’da 3 bin 300 yıl önce çocuk yaşta tahta çıkan çocuk kral TutAnkhAmun’un hazinelerinden oluşan sergisi İstanbul’da kapılarını açtı. Çocuk kralına ait 407 eserin ziyaretçilerini beklediği sergi, yıl sonuna kadar açık olacak.

Mısır’da, çocuk kral olarak bilinen ve milattan önce (MÖ) 1342 yılında yaşayan TutAnkhAmun’un hazinelerinden oluşan sergi, İstanbul Akvaryum’da ziyaretçilerine kapılarını açtı. Etkinlik merkezinde yapılan tanıtım toplantısına İstanbul Akvaryum Genel Müdürü Dilek Çapanoğlu, serginin sahibi Küratör Mohamed Atef Abdek Shafi ve Türkiye’nin Mısır Bilimcisi Perihan Sadıkoğlu, basın mensupları ile çok sayıda davetli katıldı. Sergide Mısır’da MÖ 1342 – 1325 yılları arasında yaşayıp 18. hanedanlığın sonunda MÖ 1332 – MÖ 1323 yılları arasında hüküm süren ve çocuk kralı olarak bilinen TutAnkhAmun’un hazinelerinden oluşan 407 eserin birebir replikası sergilenecek.

Sergide 1922 yılında Arkeolog ve Mısır Bilimci Howard Carter tarafından bulunan TutAnkhAmun’un mezarından çıkarılan 5 bin 398 eşyadan 407 tanesinin replikası İstanbul’da 3 ay boyunca sergilenecek. 1922 yılında mezarından çıkarılan eserlerin tamamı, 2022’den bu yana Kahire’deki yeni Büyük Mısır Müzesi’nde sergileniyor.

Geçtiğimiz yıl 300 binden fazlası öğrenci olmak kaydıyla 1,5 milyona yakın ziyaretçiyi ağırladıklarını söyleyen İstanbul Akvaryum Genel Müdürü Dilek Çapanoğlu, ziyaretçi rekoru kırmayı hedeflediklerini belirtti. 12 yıldır yerli ve yabancı milyonlarca ziyaretçiyi ağırladıklarını antalan Çapanoğlu, “Her sene yerli ve yabancı pek çok ziyaretçiyi ağırlayan İstanbul Akvaryum olarak, bu sene de dünya çapında çok ses getirmiş olduk. Çok kişi tarafından ziyaret edilmiş TutAnkhAmun hazineleri sergisini ziyaretçilerimizle buluşturacağız. Dolayısıyla herkesin gezerek, severek, Antik Mısır Çağıyla ilgili bilgi alacağı bununla birlikte yine Akvaryumu da gezeceği unutulmaz bir deneyim yaşatmayı planlıyoruz. 2024 yılı itibariyle de yine dünya çapında ses getirecek farklı içeriklere sahip bilgilendirici, eğitici, kültürel ve sanatsal sergileri etkinlik alanımız sergilemeye devam edeceğiz” dedi.

Daha sonra konuşan sergi sahibi Küratör Mohamed Atef Abdek Shafi, “Böyle gelişmiş bir mekanda sergiyi getirdiğim için çok büyük gurur duyuyorum. Eski uygarlıkları Türkiye’yle birleştirmek çok mutlu ve gurur verici bir şey. Mezarın keşfinden yaklaşık yüz yıl geçti ve bu yüzüncü yılında yine burada oluşum gururla407 replika eserle ulaşmaya çalışacağız. TutAnkAhmon’un geçmişte yaşamış olduğu hayatı, eşiyle birlikte neler yaşadığını bu sergide size anlatmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Serginin açılışında Türkiye’nin Mısır Bilimcisi Perihan Sadıkoğlu, basın mensuplarına ve davetlilere bir tanıtım sunumu yaptı.

Sergi yıl sonuna kadar ziyaretçilere saat 10.00 ila 20.00 arasında açık olacak.