MİT, 23 Nisan için çocuklardan resim ve mektup kabul edecek

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 23 Nisan için 5 ila 14 yaş aralığındaki çocuklardan gelen mektup ve resimleri kabul edecek.

MİT 23 Nisan için 5 ila 14 yaş aralığındaki çocuklardan gelen mektup ve resimleri kabul edeceğini duyurdu. MİT tarafından yapılan açıklamada, “Geleceğimizin parlayan yıldızları 5-14 yaş arası çocuklarımızdan ’güvenlik, istihbarat ve gizli ajan’ kelimelerinin hayal dünyalarında nasıl şekillendiğini anlatan mektupları veya çizdikleri resimleri bekliyoruz.

Çalışmalarınızı [email protected] e-posta adresine 23 Nisan 2024 tarihine kadar gönderebilirsiniz.

Resimler ve mektuplar ‘mit.gov.tr’de paylaşılacaktır” ifadelerine yer verildi.