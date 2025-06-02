MİT Başkanı İbrahim Kalın, Çırağan Sarayı'ndan ayrıldı

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Ukrayna-Rusya arasındaki görüşmelerin son bulmasının ardından Çırağan Sarayı'ndan ayrıldı.

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Çırağan Sarayı'ndan ayrıldı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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MİT Başkanı İbrahim Kalın, Ukrayna-Rusya arasındaki görüşmelerin son bulmasının ardından Çırağan Sarayı’ndan ayrıldı.

İstanbul’da barış masası kuruldu. Türkiye ev sahipliğinde gerçekleşen Ukrayna-Rusya arasındaki görüşmeler sona erdi. Yaklaşık 1 saat 10 dakika süren görüşmelerin sona ermesinin ardından MİT Başkanı İbrahim Kalın Çırağan Sarayı’ndan ayrıldı.

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