MİT Başkanı İbrahim Kalın, Çırağan Sarayı'ndan ayrıldı
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Ukrayna-Rusya arasındaki görüşmelerin son bulmasının ardından Çırağan Sarayı'ndan ayrıldı.
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Ukrayna-Rusya arasındaki görüşmelerin son bulmasının ardından Çırağan Sarayı’ndan ayrıldı.
İstanbul’da barış masası kuruldu. Türkiye ev sahipliğinde gerçekleşen Ukrayna-Rusya arasındaki görüşmeler sona erdi. Yaklaşık 1 saat 10 dakika süren görüşmelerin sona ermesinin ardından MİT Başkanı İbrahim Kalın Çırağan Sarayı’ndan ayrıldı.