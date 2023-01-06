MİT, Bursa'da cezaevi servis aracına yönelik saldırının azmettiricisi MLKP'nin sözde yöneticilerinden Zeki Gürbüz'ü Suriye'nin Haseke bölgesinde etkisiz hale getirdi.

MİT, Bursa'da cezaevi servis aracına yönelik saldırının azmettiricisi MLKP'nin sözde yöneticilerinden Zeki Gürbüz'ü Suriye'nin Haseke bölgesinde etkisiz hale getirdi.

MİT, Bursa'da cezaevi servis aracına yönelik saldırının azmettiricisi MLKP'nin sözde yöneticilerinden Zeki Gürbüz'ü Suriye'nin Haseke bölgesinde etkisiz hale getirdi.
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EditörEditör
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MİT, Bursa’da cezaevi servis aracına yönelik saldırının azmettiricisi MLKP’nin sözde yöneticilerinden Zeki Gürbüz’ü Suriye’nin Haseke bölgesinde etkisiz hale getirdi.