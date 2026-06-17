MİT, DEAŞ'ın medya sorumlusunu yakaladı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü DEAŞ’ın Horasan Vilayeti (ISKP) medya yapılanmasına yönelik düzenlediği operasyonda, "Abu Ubeyde" ve "Abu İbrahim" kod adlarını kullanan Ahmet Kazancı’yı yakaladı.

MİT’in yürüttüğü istihbari çalışmalar sonucunda, Ahmet Kazancı’nın Türkiye’den Afganistan-Pakistan sahasına geçerek DEAŞ’ın Horasan Vilayeti yapılanmasına katıldığı ve örgüte ait kamplarda aktif görev aldığı tespit edildi.

Yapılan çalışmalarda, Kazancı’nın, Türkiye’den Afganistan-Pakistan hattına örgüt mensubu aktarımında rol oynayan ve daha önce Pakistan’da yakalanarak Türkiye’ye getirilen DEAŞ’ın sözde Türk medya sorumlusu "Abu Yasir Al Turki" kod adlı Özgür Altun ile birlikte faaliyet yürüttüğü belirlendi. MİT, Kazancı’nın Altun’un yakalanmasının ardından örgüt içerisindeki görevlerini devralarak DEAŞ’ın medya yapılanmasının sorumluluğunu üstlendiğini de tespit etti.

MİT’in sürdürdüğü çalışmalar kapsamında, Kazancı’nın Pakistan’da DEAŞ unsurlarına yönelik düzenlenen hava saldırılarından sağ kurtulduğu, Afganistan-Pakistan sahasında aldığı eğitimlerin ardından yasa dışı yollarla Türkiye’ye giriş yaparak örgütsel faaliyetlerini sürdürmeyi planladığı belirlendi. Bunun üzerine operasyon için harekete geçen MİT, örgütsel faaliyetleri takip edilen Ahmet Kazancı’yı sınır bölgesinde düzenlenen operasyonla yakaladı.

Ahmet Kazancı’nın ifadesinde, Özgür Altun ile ilişkisini, DEAŞ bünyesinde aldığı silahlı ve ideolojik eğitimleri ile örgüt adına yürüttüğü medya ve propaganda faaliyetlerine ilişkin görevlerini anlattığı öğrenildi.

MİT’in operasyonuyla DEAŞ’ın Türkiye’ye yönelik eylem planlamalarının engellendiği, örgütün eleman temin faaliyetlerinin deşifre edildiği ve planlanan eylemlere ilişkin önemli bilgilere ulaşıldığı bildirildi.