MİT, Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da düzenlediği operasyonla PKK/KCK'nın suikast biriminde sözde komutan olarak faaliyet yürüten Burhan Piçak'ı Türkiye'ye getirdi.

MİT, Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da düzenlediği operasyonla PKK/KCK'nın suikast biriminde sözde komutan olarak faaliyet yürüten Burhan Piçak'ı Türkiye'ye getirdi.

MİT, Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da düzenlediği operasyonla PKK/KCK'nın suikast biriminde sözde komutan olarak faaliyet yürüten Burhan Piçak'ı Türkiye'ye getirdi.
Editör
EditörEditör
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Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın

MİT, Irak’ın kuzeyindeki Sincar’da düzenlediği operasyonla PKK/KCK’nın suikast biriminde sözde komutan olarak faaliyet yürüten Burhan Piçak’ı Türkiye’ye getirdi.