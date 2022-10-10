MİT, Kuzey Irak/Sincar'da faaliyet yürüten PKK/KCK mensubu Çiyager Mamhuri Kod Çekdar Kaya'yı Türkiye'ye getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ta yürüttüğü çalışma neticesinde PKK/KCK'nın lojistik sorumlularından Çiyager Mamhuri kod adlı Çekdar Kaya'yı Türkiye'ye getirdi.

MİT, Kuzey Irak/Sincar'da faaliyet yürüten PKK/KCK mensubu Çiyager Mamhuri Kod Çekdar Kaya'yı Türkiye'ye getirdi
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak’ta yürüttüğü çalışma neticesinde PKK/KCK’nın lojistik sorumlularından Çiyager Mamhuri kod adlı Çekdar Kaya’yı Türkiye’ye getirdi.

MİT, MİT, Kuzey Irak/Sincar’da faaliyet yürüten PKK/KCK mensubu Çiyager Mamhuri Kod Çekdar Kaya’yı Türkiye’ye getirdi. Edinilen bilgiye göre Çekdar Kaya; PKK/KCK kırsal kadrolarına 2015’te katıldı. 2016’da Kuzey Irak/Gare bölgesinde faaliyet yürüttü. PKK tarafından 2017’de Sincar’da görevlendirilen Kaya, Sincar’da bulunduğu süre içerisinde PKK/KCK’nın Sincar/Hanesor’daki sözde birliğinde Keskin Nişancı olarak faaliyet gösterdi. Son olarak PKK’nın Sincar Lojistik sorumlusu olarak faaliyet yürüttü.