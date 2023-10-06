MİT, PKK/KCK-YBŞ'nin sözde suikast birimi sorumlusunu etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK-YBŞ sözde suikast birim sorumlusu "Çiya Fekir" kod adlı İlyas Biro Eli’yi Irak’ın Sincar kentinde gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Musul Başika-Zelikan’da bulunan üssüne yönelik olarak PKK’nın yaptığı saldırılara "Çiya Fekir" kod adlı terörist İlyas Biro Eli’nin kadro ve malzeme desteği verdiği bilgisine ulaştı. MİT, ayrıca Eli’nin Türkiye’de güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik suikast eylemlerini organize ettiğini tespit etti. İlyas Biro Eli’nin eylem gerçekleştirecek örgüt mensuplarının seçimleri ve eğitimlerinden bizzat sorumlu olduğunu belirleyen MİT, İlyas Biro Eli’nin Türkiye’ye karşı gerçekleştirilecek eylemlerin planlanmalarını yaparak yakından takip ettiği bilgisini elde etti. Görevlendirdiği saha ajanlarıyla İlyas Biro Eli’nin örgütü desteklemeyen sivilleri sorguladığını ve ölüm kararı verildiğinde infazlarını gerçekleştirdiğini öğrenen MİT, Eli’yi örgüt içerisindeki rolü ve eylemleri nedeniyle öncelikli etkisiz hale getirilecekler listesine dahil etti. MİT, Musul Zelikan’daki TSK üssüne saldırı talimatı veren İlyas Biro Eli’nin etkisiz hale getirilmesi için düğmeye bastı. Eli’nin yeni bir saldırı planladığı bilgisine ulaşan MİT’in saha ajanları, Eli’nin saldırı gerçekleştirecek örgüt mensuplarıyla buluştuğunu tespit etti. MİT vakit kaybetmeden operasyona başladı. MİT tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu Biro, saldırı hazırlığındaki örgüt mensuplarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Irak’ın Sincar bölgesinde faaliyet gösteren terörist İlyas Biro Eli, Sincar bölgesinde suikast eğitimleri vermesinin yanı sıra aynı dönem zarfında örgüte eleman kazandırma faaliyetleriyle ilgilenen birimin sorumlularından birisiydi. Eli, son olarak PKK/KCK-YBŞ’nin sözde suikast birimi sorumlusu olarak faaliyet yürütmekteydi.