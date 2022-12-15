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- MİT, PKK'lı teröristler Osman Mutlu ve Songül Tarımcı'yı Suriye ve Kuzey Irak'ta gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi
MİT, PKK'lı teröristler Osman Mutlu ve Songül Tarımcı'yı Suriye ve Kuzey Irak'ta gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi
MİT, PKK'lı teröristler Osman Mutlu ve Songül Tarımcı'yı Suriye ve Kuzey Irak'ta gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi
MİT, PKK’lı teröristler Osman Mutlu ve Songül Tarımcı’yı Suriye ve Kuzey Irak’ta gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi